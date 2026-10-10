Les Rangers devront poursuivre leur saison sans leur gardien numéro un, Igor Shersterkin, qui ratera le reste de la saison en raison d'une blessure.

Le gardien Dylan Garand, qui a joué dans les mineurs depuis le début de sa carrière, se voit confier le filet en l'absence du cerbère russe. Selon Dany Dubé, les Blueshirts seront inévitablement à la recherche d'un gardien d'expérience.

Pourrait-ils se tourner vers Samuel Montembeault pour assurer une stabilité devant le filet?

Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors du deuxième entracte du match Red Wings-Canadiens, samedi.