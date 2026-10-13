L'émission culte La soirée canadienne, diffusée à l'époque à Sherbrooke, connaît un retour de popularité inattendu et viral sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et X.

Un extrait datant de 1981 montrant le jeune Serge Veilleux interpréter la chanson Le docteur guérit tout a été abondamment relayé après avoir été ciblé par une publication moqueuse, ce qui a déclenché en réaction une vague de fierté et de soutien à travers le pays.

Des figures politiques comme Pierre Poilievre et Jason Kenney ont publiquement salué cet héritage culturel francophone, tandis que les internautes redécouvrent les archives complètes de l'émission sur le Web.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

À travers ces recherches, il a même déniché un extrait de 1976 enregistré à Saint-Jean-Port-Joli, où l'on aperçoit la grand-mère et l'oncle de la chroniqueuse Bénédicte Lebel participer aux festivités.