Hommages à Jean-Luc Mongrain

C'est avec consternation que le Québec a appris le décès de Jean-Luc Mongrain lundi, après des complications liées à un cancer.

Véritable pionnier de l'information télévisée dans les années 1980, il a révolutionné le milieu par son ton direct, sa liberté de parole et sa proximité avec le public.

Le producteur Bernard Fabi — qui l'a découvert à Télé-Sept — et son ancien collègue Denis Lévesque rendent hommage à cet homme passionné et intègre.

Écoutez leur témoignage, mardi au micro de Patrick Lagacé.

Tous deux saluent la mémoire d'un grand pédagogue et défenseur des citoyens.