Les refus d'accès augmentent

Sur la Rive-Sud de Montréal, de nombreux usagers du transport en commun se voient refuser l'accès aux autobus d'EXO en raison d'une saturation du réseau.
L'achalandage a augmenté de 7% à 8% depuis la pandémie, dépassant même la capacité maximale sur plusieurs lignes clés.
Entre le 24 et le 27 août seulement, plus de 400 refus d'embarquement ont été répertoriés.
Comment compte-t-on réagir chez EXO?
Écoutez le directeur général d'EXO, Marc Rousseau, expliquer le tout, mardi au micro de Patrick Lagacé.
«Les quatre demandes sont très simples: c'est d'adopter un cadre financier qui est pérenne, prévisible pour le transport collectif en adéquation avec les besoins des communautés des couronnes nord et sud de Montréal.»