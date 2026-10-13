Les refus d'accès augmentent

Sur la Rive-Sud de Montréal, de nombreux usagers du transport en commun se voient refuser l'accès aux autobus d'EXO en raison d'une saturation du réseau.

L'achalandage a augmenté de 7% à 8% depuis la pandémie, dépassant même la capacité maximale sur plusieurs lignes clés.

Entre le 24 et le 27 août seulement, plus de 400 refus d'embarquement ont été répertoriés.

Comment compte-t-on réagir chez EXO?

Écoutez le directeur général d'EXO, Marc Rousseau, expliquer le tout, mardi au micro de Patrick Lagacé.