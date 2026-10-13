L'inquiétant constat d'un chirurgien

Chaque année au Québec, des dizaines d'enfants sont défigurés à vie par des morsures de chiens, souvent infligées au visage par l'animal familial.

Constatant une hausse des cas depuis les adoptions massives de la pandémie, un chirurgien plasticien à l’hôpital Sainte-Justine plaide pour un meilleur encadrement des propriétaires et l'instauration d'un permis obligatoire.

Écoutez le Dr Daniel Borsuk souligner la fréquence des attaques graves, mardi à Lagacé le matin.