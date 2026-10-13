Au lendemain du décès de l'animateur vedette Jean-Luc Mongrain à l'âge de 75 ans, emporté par un cancer fulgurant, les hommages continuent de déferler pour saluer la mémoire de ce géant des médias québécois.

Écoutez l'ancien chef d'antenne à TVA, Pierre Bruneau, ainsi que le député fédéral conservateur et ancien journaliste, Gérard Deltell, se remémorer le parcours exceptionnel de leur ancien collègue et rival au micro de Patrick Lagacé.

Tous deux ont souligné à quel point cet homme d'exception avait marqué la télévision en bousculant les codes traditionnels de l'information avec une rigueur irréprochable et un sens aigu de la pédagogie.