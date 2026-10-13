Après l'histoire des trottinettes électriques

Dans la municipalité de Lorraine, sur la Rive-Nord de Montréal, un jeune homme de 16 ans et ses amis ont été attaqués de manière totalement gratuite et non provoquée dans un parc local: le 7 octobre dernier, un groupe d'individus cagoulés les ont aspergés de répulsif à ours.

De nouvelles agressions ciblent donc des adolescents dans le secteur, après l'histoire du «gang des trotinettes électriques».

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient ainsi sur l'escalade de la tension dans le secteur et les risques de se faire justice soi-même.