S'est éteint à 75 ans des suites d'un cancer

Le chroniqueur culturel Stéphane Leclair revient sur l'immense carrière du célèbre animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain, décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer.

Lauréat de 18 trophées MetroStar et Artis, celui qui se destinait d'abord à l'enseignement de la théologie aura finalement marqué la télévision et la radio québécoises par son franc-parler, sa rigueur et sa relation unique avec le public.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair brosser le portrait de cette figure marquante du paysage médiatique québécois, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.