Le piège des vendeurs tiers

Il y a un problème concernant les places de marché (marketplaces) des grands détaillants comme Walmart ou Best Buy: en croyant acheter directement auprès d'une grande enseigne de confiance, de nombreux consommateurs font plutôt affaire avec des vendeurs tiers qui refusent les retours en cas de marchandise défectueuse.

Devant ce flou juridique où la loi n'identifie pas clairement qui doit assumer les garanties, les détaillants se lavent souvent les mains.

Écoutez les explications d'Alexandre Leblond, mardi à Lagacé le matin.

Pour éviter les mauvaises surprises, il est fortement conseillé de filtrer vos recherches en ligne, afin de sélectionner uniquement les produits vendus directement par le détaillant.