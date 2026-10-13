Une semaine après le scrutin, le premier ministre désigné Paul St-Pierre Plamondon et la première ministre sortante Christine Fréchette se rencontrent enfin pour amorcer la transition gouvernementale.

Bien que ce délai d'une semaine ne soit pas inédit, il s'avère particulièrement long par rapport à la tradition politique québécoise.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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