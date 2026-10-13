À la suite d'un dossier publié dans les médias sur la problématique persistante des chiens dangereux au Québec, le chroniqueur Luc Ferrandez déplore l'inefficacité des réglementations municipales actuelles et l'absence de fermeté face aux attaques graves subies par des citoyens, particulièrement des enfants.

Bien qu'il ait lui-même voté en faveur de règlements plus souples par le passé lorsqu'il était élu municipal, il estime aujourd'hui que les élus et le public se sont fait avoir par les arguments des défenseurs de certaines races, comme les pitbulls.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.