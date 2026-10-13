Cri d'alarme des paramédics

Souvent pour des motifs jugés non urgents, on dénote une utilisation abusive des ambulances par des résidences pour personnes âgées (RPA) au Québec.

En effet, faute de ressources adaptées et de protocoles élargis à l'échelle de la province, les paramédics sont souvent contraints de conduire ces patients à l'hôpital, même si aucun soin d'urgence n'est requis durant le trajet.

Est-ce vraiment un bon usage des ambulances?

Écoutez Jean Gagnon, responsable du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, au sujet des résidences pour personnes âgées (RPA) qui font appel au 911 pour des cas non urgents, mardi au micro de Patrick Lagacé.

Il explique que le problème ne réside pas nécessairement dans la mauvaise foi des appelants, mais dans l'absence d'alternatives pour transporter une personne âgée en perte d'autonomie au Québec.