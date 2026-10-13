Le journaliste Clément Hamelin s'est penché sur un phénomène marquant et méconnu avec son nouveau documentaire Faites du bruit pour Jésus, disponible sur Télé-Québec.

À travers ce projet, il explore le regain d'intérêt surprenant des jeunes pour l'évangélisme chrétien, entre ferveur religieuse, prosélytisme dans les rues et omniprésence sur les réseaux sociaux.

Le documentaire met en lumière les valeurs conservatrices prônées par ces mouvements ainsi que les stratégies de communication modernes utilisées pour attirer une nouvelle génération en quête de repères.

Écoutez le journaliste Clément Hamelin et la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.