Victoire du CH contre les Red Wings

Habitués à des matchs à haut pointage depuis le début de la saison, le CH l'a finalement emporté 1 à 0 contre les Red Wings de Détroit, samedi.

Après trois buts refusés, Martin St-Louis a expliqué à la suite de la partie que l'équipe «se fait tester mentalement», mais qu'elle doit rester à la tâche.

Le gardien Jacob Fowler a aussi très bien fait dans ce match avec 30 arrêts sur 30 tirs en temps régulier.

Écoutez le tour de l'actualité sportive d'Evelyne Audet dans sa chronique sportive, dimanche matin, à l'émission de Denis Lévesque.