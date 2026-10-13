La chroniqueuse Bénédicte Lebel revient sur la triste nouvelle du décès de Jean-Luc Mongrain, survenu à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer fulgurant.

Véritable monument de l'information et communicateur hors pair, l'ancien animateur a suscité une vague d'hommages à travers le Québec.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Figure proche du public et récompensée par 18 statuettes Artis, il a révolutionné le journalisme télévisé en imposant un style percutant, théâtral et incarné qui a bousculé les conventions de l'époque.