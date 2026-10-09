L'extension du congé de taxe d'accise sur le carburant coûtera 5 milliards $

Le prolongement du congé de taxe d'accise fédérale sur le carburant coûtera plus du double des estimations initiales, atteignant près de 5 milliards de dollars, selon le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB).

Le professeur agrégé au Département d'économie de l'Université Laval, Patrick Gonzalez, souligne que cette mesure temporaire, destinée à soulager les automobilistes, profite surtout aux plus gros consommateurs et complique la lutte contre les changements climatiques, tout en ayant un impact budgétaire limité, soit moins de 1 % des revenus fédéraux.

Écoutez-le à ce sujet, vendredi, lors de l'émission La commission.