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L'extension du congé de taxe d'accise sur le carburant coûtera 5 milliards $

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Entendu dans

La commission

le 9 octobre 2026 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Catherine Brisson
Catherine Brisson
L'extension du congé de taxe d'accise sur le carburant coûtera 5 milliards $
La commission / Cogeco Média

Le prolongement du congé de taxe d'accise fédérale sur le carburant coûtera plus du double des estimations initiales, atteignant près de 5 milliards de dollars, selon le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB). 

Le professeur agrégé au Département d'économie de l'Université Laval, Patrick Gonzalez, souligne que cette mesure temporaire, destinée à soulager les automobilistes, profite surtout aux plus gros consommateurs et complique la lutte contre les changements climatiques, tout en ayant un impact budgétaire limité, soit moins de 1 % des revenus fédéraux.

Écoutez-le à ce sujet, vendredi, lors de l'émission La commission.

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