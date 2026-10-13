 Aller au contenu
Une cyberattaque inédite

Un piratage informatique cible des centaines de frigos de supermarchés en France

par 98.5

0:00
3:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 octobre 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un piratage informatique cible des centaines de frigos de supermarchés en France
Frédéric Labelle / Cogeco Média

En France, des centaines de supermarchés ont été victimes d'une cyberattaque inédite visant directement les systèmes de réfrigération d'épiceries.

Les pirates ont ciblé les dispositifs de régulation des réfrigérateurs du fabricant danois Danfoss, parvenant à faire grimper les températures des congélateurs jusqu'à 50 degrés.

Ce piratage a entraîné le gaspillage d'importantes quantités de nourriture et généré des pertes financières se chiffrant en dizaines de millions d'euros pour les grandes enseignes.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé:

  • Un robot impliqué dans une agression sexuelle.

Vous aimerez aussi

Le Big Mac à l'ère de la tarification algorithmique?
Le Québec maintenant
Le Big Mac à l'ère de la tarification algorithmique?
0:00
6:15
«Il faut des ressources suffisantes de qualité pour encadrer les demandes»
Le Québec maintenant
«Il faut des ressources suffisantes de qualité pour encadrer les demandes»
0:00
7:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La soirée canadienne de 1981 devient virale et ravive la fierté populaire
Rattrapage
Réseaux sociaux
La soirée canadienne de 1981 devient virale et ravive la fierté populaire
«Faites du bruit pour Jésus»: la montée de l'évangélisme chez les jeunes
Rattrapage
Disponible sur Télé-Québec
«Faites du bruit pour Jésus»: la montée de l'évangélisme chez les jeunes
Hockey mineur à Lévis: un détective privé traque la famille d'une fille de 8 ans
Rattrapage
Pour vérifier le domicile des parents
Hockey mineur à Lévis: un détective privé traque la famille d'une fille de 8 ans
Chiens dangereux: «On s'est fait avoir!» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Inefficacité des réglementations municipales
Chiens dangereux: «On s'est fait avoir!» -Luc Ferrandez
«Je l'appelle le Robin des Bois de l'information: il recherchait la vérité»
Rattrapage
Hommages à Jean-Luc Mongrain
«Je l'appelle le Robin des Bois de l'information: il recherchait la vérité»
Autobus EXO: «Notre réseau commence à être vraiment à pleine capacité»
Rattrapage
Les refus d'accès augmentent
Autobus EXO: «Notre réseau commence à être vraiment à pleine capacité»
Lorraine: un gang de jeunes agresse d'autres adolescents avec du répulsif à ours
Rattrapage
Après l'histoire des trottinettes électriques
Lorraine: un gang de jeunes agresse d'autres adolescents avec du répulsif à ours
Chiens dangereux: des dizaines d'enfants défigurés chaque année à Sainte-Justine
Rattrapage
L'inquiétant constat d'un chirurgien
Chiens dangereux: des dizaines d'enfants défigurés chaque année à Sainte-Justine
Référendum en Alberta: début du vote par anticipation
Rattrapage
Rester vigilant et mobiliser les électeurs
Référendum en Alberta: début du vote par anticipation
Urgences débordées: les ambulances utilisées comme des taxis en RPA?
Rattrapage
Cri d'alarme des paramédics
Urgences débordées: les ambulances utilisées comme des taxis en RPA?
«Jean-Luc Mongrain avait toujours l'intérêt du téléspectateur ou du citoyen»
Rattrapage
Emporté par un cancer fulgurant
«Jean-Luc Mongrain avait toujours l'intérêt du téléspectateur ou du citoyen»
Places de marché en ligne: à qui achetez-vous vraiment?
Rattrapage
Le piège des vendeurs tiers
Places de marché en ligne: à qui achetez-vous vraiment?
Rencontre officielle entre Paul St-Pierre Plamondon et Christine Fréchette
Rattrapage
Une semaine après le scrutin
Rencontre officielle entre Paul St-Pierre Plamondon et Christine Fréchette
Paul Arcand réagit avec humour à sa vidéo virale au spectacle de Céline Dion
Rattrapage
Spectacle au Plénitude Arena
Paul Arcand réagit avec humour à sa vidéo virale au spectacle de Céline Dion
Spécial «rétro» | L’énigme du mardi 13 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «rétro» | L’énigme du mardi 13 octobre