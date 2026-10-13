En France, des centaines de supermarchés ont été victimes d'une cyberattaque inédite visant directement les systèmes de réfrigération d'épiceries.

Les pirates ont ciblé les dispositifs de régulation des réfrigérateurs du fabricant danois Danfoss, parvenant à faire grimper les températures des congélateurs jusqu'à 50 degrés.

Ce piratage a entraîné le gaspillage d'importantes quantités de nourriture et généré des pertes financières se chiffrant en dizaines de millions d'euros pour les grandes enseignes.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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