Pour suivre une famille

L'Association de hockey mineur de Lévis a engagé un détective privé pour filer une famille et prouver sa résidence afin d'empêcher une jeune de jouer à Québec.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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