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Moment viral de la semaine

Les humeurs de Fred: visite surprise de Nada Boumeftah en studio

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2026 10:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Les humeurs de Fred: visite surprise de Nada Boumeftah en studio
La députée libérale dans la circonscription Maurice-Richard, Nada Boumeftah / Cogeco Média

Dans le cadre de ses «humeurs» du vendredi, Frédéric Labelle revient sur les moments marquants et insolites de la semaine, à commencer par le massacre de l'hymne national au Stade Saputo et le dossier étonnant sur les «pommes fesses». 

Le clou de la semaine demeure toutefois la célébration spectaculaire de la nouvelle députée libérale Nada Boumeftah lors de la soirée électorale, qui a par ailleurs rendu visite à l'équipe du matin.

Écoutez les humeurs de Fred, vendredi, lors de l'émission Lagacé le matin.

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