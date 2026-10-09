Moment viral de la semaine

Dans le cadre de ses «humeurs» du vendredi, Frédéric Labelle revient sur les moments marquants et insolites de la semaine, à commencer par le massacre de l'hymne national au Stade Saputo et le dossier étonnant sur les «pommes fesses».

Le clou de la semaine demeure toutefois la célébration spectaculaire de la nouvelle députée libérale Nada Boumeftah lors de la soirée électorale, qui a par ailleurs rendu visite à l'équipe du matin.

Écoutez les humeurs de Fred, vendredi, lors de l'émission Lagacé le matin.