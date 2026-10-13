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Tour d'horizon de l'actualité

Jean-Luc Mongrain a révolutionné le traitement de l'information

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 octobre 2026 06:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Luc Mongrain a révolutionné le traitement de l'information
Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le décès inattendu de Jean-Luc Mongrain à l'âge de 75 ans, des suites de complications liées à un cancer.

Figure emblématique de la télévision et de la radio québécoise, il a marqué les esprits dès ses débuts à Sherbrooke avant de révolutionner le traitement de l'information à Télé-Métropole avec Mon grain de sel, puis à TQS et LCN.

Patrick Lagacé rappelle l'impact majeur de ce communicateur hors pair et rediffuse un extrait marquant où Jean-Luc Mongrain remettait fermement à sa place une téléspectatrice aux propos xénophobes.

Autres sujets abordés:

  • Consignaction: la mise sur pied s'avère chaotique;
  • L'avenir de Santé Québec: la complexité d'un éventuel démantèlement;
  • Donald Trump réclame un changement de président en Ukraine;
  • La guerre de Trump contre l'Iran et ses politiques pétrolières font grimper le prix du carburant;
  • La dévotion sectaire envers Donald Trump demeure inébranlable en vue des élections de mi-mandat;
  • Elon Musk a versé 276 millions de dollars pour soutenir les candidats républicains lors des élections de mi-mandat.

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