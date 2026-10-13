À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le décès inattendu de Jean-Luc Mongrain à l'âge de 75 ans, des suites de complications liées à un cancer.

Figure emblématique de la télévision et de la radio québécoise, il a marqué les esprits dès ses débuts à Sherbrooke avant de révolutionner le traitement de l'information à Télé-Métropole avec Mon grain de sel, puis à TQS et LCN.

Patrick Lagacé rappelle l'impact majeur de ce communicateur hors pair et rediffuse un extrait marquant où Jean-Luc Mongrain remettait fermement à sa place une téléspectatrice aux propos xénophobes.

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