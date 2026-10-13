À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le décès inattendu de Jean-Luc Mongrain à l'âge de 75 ans, des suites de complications liées à un cancer.
Figure emblématique de la télévision et de la radio québécoise, il a marqué les esprits dès ses débuts à Sherbrooke avant de révolutionner le traitement de l'information à Télé-Métropole avec Mon grain de sel, puis à TQS et LCN.
Patrick Lagacé rappelle l'impact majeur de ce communicateur hors pair et rediffuse un extrait marquant où Jean-Luc Mongrain remettait fermement à sa place une téléspectatrice aux propos xénophobes.
Autres sujets abordés:
- Consignaction: la mise sur pied s'avère chaotique;
- L'avenir de Santé Québec: la complexité d'un éventuel démantèlement;
- Donald Trump réclame un changement de président en Ukraine;
- La guerre de Trump contre l'Iran et ses politiques pétrolières font grimper le prix du carburant;
- La dévotion sectaire envers Donald Trump demeure inébranlable en vue des élections de mi-mandat;
- Elon Musk a versé 276 millions de dollars pour soutenir les candidats républicains lors des élections de mi-mandat.