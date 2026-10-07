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Vos rentes de retraite sont-elles en sécurité?

Pensions, régimes, banques virtuelles: Alexandre Leblond répond à vos questions

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2026 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Pensions, régimes, banques virtuelles: Alexandre Leblond répond à vos questions
Alexandre Leblond / Cogeco Média

En changeant d'emploi, est-il plus avantageux de conserver un régime de retraite chez un ancien employeur ou de transférer les fonds dans des placements personnels?

Comment décider? 

Écoutez le chroniqueur financier Alexandre Leblond répondre aux questions des auditeurs, mercredi au micro de Patrick Lagacé. 

Il rassure ensuite les aînés quant au maintien des rentes fédérales en cas d'éventuelle souveraineté du Québec.

Enfin, il démystifie les banques virtuelles, rappelant que leurs taux avantageux s'expliquent par des frais réduits et que les dépôts y sont tout aussi protégés par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). 

«Faut bien comprendre que c'est pas la banque qui protège les dépôts, c'est la SADC. Fait que qu'on soit avec RBC ou avec une banque en ligne dont on n'a jamais entendu parler, bien si les deux ont le petit logo SADC, elles ont les mêmes protections.»

Alexandre Leblond

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