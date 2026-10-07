Vos rentes de retraite sont-elles en sécurité?

En changeant d'emploi, est-il plus avantageux de conserver un régime de retraite chez un ancien employeur ou de transférer les fonds dans des placements personnels?

Comment décider?

Écoutez le chroniqueur financier Alexandre Leblond répondre aux questions des auditeurs, mercredi au micro de Patrick Lagacé.

Il rassure ensuite les aînés quant au maintien des rentes fédérales en cas d'éventuelle souveraineté du Québec.

Enfin, il démystifie les banques virtuelles, rappelant que leurs taux avantageux s'expliquent par des frais réduits et que les dépôts y sont tout aussi protégés par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).