Action collective en raison de frais jugés abusifs

Les marchands payent le prix fort pour accepter les cartes de crédit Visa et Mastercard, un duopole dont les frais de transaction sont ultimement refilés aux consommateurs.

Même si plusieurs détenteurs de cartes pensent tirer leur épingle du jeu en accumulant des points de récompense ou des milles d'aériens, les compagnies et les banques récoltent des milliards de dollars en frais au détriment des commerçants et du pouvoir d'achat de la population.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond décortiquer les conséquences du duopole formé de Visa et Mastercard, jeudi, à Lagacé le matin.