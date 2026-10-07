Les performances de Dobes

Il n'y a aucun doute que les défenseurs des Canadiens n'ont pas aidé la cause de leur gardien depuis le début de la saison, particulièrement lors des matchs contre les Penguins et les Hurricanes. Mais un partie du blâme lui revient.

Écoutez Stéphane Waite commenter la situation du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Stéphane Waite et Mario discutent de la performance des Canadiens lors des trois premiers matchs de la saison, soulignant la jeunesse de l’équipe et la période de transition défensive avec Derek Lalonde.

Selon Waite, Dobes a accordé beaucoup trop de mauvais buts depuis le début de la saison.

«Comme gardien numéro 1, il est payé pour réparer les erreurs.»

Waite estime que Dobes a des ajustements à faire, sans parler de son langage corporel.