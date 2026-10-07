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Les performances de Dobes

«Comme gardien numéro 1, il est payé pour réparer les erreurs»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 octobre 2026 20:10

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Comme gardien numéro 1, il est payé pour réparer les erreurs»
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

Il n'y a aucun doute que les défenseurs des Canadiens n'ont pas aidé la cause de leur gardien depuis le début de la saison, particulièrement lors des matchs contre les Penguins et les Hurricanes. Mais un partie du blâme lui revient.

Écoutez Stéphane Waite commenter la situation du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Stéphane Waite et Mario discutent de la performance des Canadiens lors des trois premiers matchs de la saison, soulignant la jeunesse de l’équipe et la période de transition défensive avec Derek Lalonde.

Selon Waite, Dobes a accordé beaucoup trop de mauvais buts depuis le début de la saison.

«Comme gardien numéro 1, il est payé pour réparer les erreurs.»

Waite estime que Dobes a des ajustements à faire, sans parler de son langage corporel.

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