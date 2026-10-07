Slafkovsky n'est pas un joueur de finesse

Les joueurs des Canadiens ont déclaré à quel point les Hurricanes étaient un modèle à suivre, mais ils n'ont pas maîtrisé le sujet.
Écoutez l'analyste Tony Marinaro commenter la situation des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le match de mardi soir: «C'était une domination des Hurricanes»;
- «Juraj Slafkovsky pense être un joueur de finesse. Il veut jouer comme Jack Hughes...»;
- «Noah Dobson ne forme pas un bon duo avec Mike Matheson»;
- Zachary Bolduc mérite une promotion, selon Tony;
- Il veut voir Jacob Fowler dans le filet jeudi soir.