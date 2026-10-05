Trois ans après le 7 octobre

Trois ans après les attaques du 7 octobre 2023, quelle est la situation au Proche-Orient?

Sur le plan politique interne, Benyamin Netanyahou se trouve dans une position très serrée en vue des élections législatives israéliennes d'octobre.

Malgré l'ampleur des destructions à Gaza et les tensions en Cisjordanie, une grande partie de l'électorat israélien soutient la poursuite des opérations militaires contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, porté par un traumatisme toujours vif.

Écoutez Thomas Juneau, spécialiste du Moyen-Orient de l'Université d'Ottawa, brosser le portrait de la situation, lundi midi à La commission.

Sur le terrain, la bande de Gaza est dévastée: environ la moitié du territoire est occupée par Israël sous forme de zone de sécurité, tandis que plus de deux millions d'habitants s'entassent dans le reste de la région, dépendant entièrement de l'aide humanitaire.

Selon Thomas Juneau, la solution à deux États est plus éloignée que jamais et semble désormais sur respirateur artificiel, sans qu'aucun pays voisin ou occidental ne souhaite accueillir de populations déplacées, créant une impasse politique et humanitaire durable.