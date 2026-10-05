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Trois ans après le 7 octobre

Israël: «La solution à deux États est encore plus distante aujourd'hui»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 5 octobre 2026 13:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Israël: «La solution à deux États est encore plus distante aujourd'hui»
Le minaret et les bâtiments d'une mosquée sont visibles dans le village d'Abu Dis, en Cisjordanie, derrière le mur de séparation israélien près de Jérusalem... / (AP Photo/Leo Correa)

Trois ans après les attaques du 7 octobre 2023, quelle est la situation au Proche-Orient?

Sur le plan politique interne, Benyamin Netanyahou se trouve dans une position très serrée en vue des élections législatives israéliennes d'octobre.

Malgré l'ampleur des destructions à Gaza et les tensions en Cisjordanie, une grande partie de l'électorat israélien soutient la poursuite des opérations militaires contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, porté par un traumatisme toujours vif. 

Écoutez Thomas Juneau, spécialiste du Moyen-Orient de l'Université d'Ottawa, brosser le portrait de la situation, lundi midi à La commission.    

Sur le terrain, la bande de Gaza est dévastée: environ la moitié du territoire est occupée par Israël sous forme de zone de sécurité, tandis que plus de deux millions d'habitants s'entassent dans le reste de la région, dépendant entièrement de l'aide humanitaire.

Selon Thomas Juneau, la solution à deux États est plus éloignée que jamais et semble désormais sur respirateur artificiel, sans qu'aucun pays voisin ou occidental ne souhaite accueillir de populations déplacées, créant une impasse politique et humanitaire durable.

«On voit des situations non seulement de catastrophe humanitaire qui continue et qui s'empire, mais d'impasse politique qui devient extrêmement compliquée.»

Thomas Juneau

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