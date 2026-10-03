Duhaime a utilisé l'IA pour écrire son livre

Éric Duhaime a admis avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger son ouvrage Destination Autonomie, après avoir été la cible de ses concurrents politiques à cet effet.
Le politicien se défend en soulignant que le texte, qui serait rédigé à 62% par l'intelligence artificielle, rapporte des idées qui sont entièrement les siennes.
Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard se positionner par rapport à l'usage de l'IA dans la production d'un ouvrage, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Recourir à l'intelligence artificielle pour corriger des fautes, poser une question, c'est une chose. Mais recourir à l'IA pour créer à ta place, tu délègues un processus de création. Je trouve que c'est de la fraude intellectuelle.»