Hausse de taxes en Floride

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, souhaite accorder un rabais sur la taxe foncière des résidents permanents en transférant la charge financière sur les épaules des propriétaires non-résidents, incluant les nombreux «snowbirds» québécois.

Le journaliste et auteur Réjean Tremblay, qui passe une partie de l'année en Floride, constate que ces derniers paient déjà une facture beaucoup plus élevée que leurs voisins américains.

Écoutez l’auteur et journaliste, Réjean Tremblay, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.