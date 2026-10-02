Édito de Nathalie

À l'approche du scrutin, l'incertitude plane toujours sur les intentions de vote des Québécois, alors que plusieurs électeurs semblent toujours incertains de leur choix final.

Quel état des lieux pourraient dévoiler les possibles derniers sondages électoraux?

Écoutez l'animatrice Nathalie Normandeau aborder le sujet vendredi, à l'émission La commission.