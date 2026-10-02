Édito de Nathalie

À l'approche du scrutin, l'incertitude plane toujours sur les intentions de vote des Québécois, alors que plusieurs électeurs semblent toujours incertains de leur choix final.
Quel état des lieux pourraient dévoiler les possibles derniers sondages électoraux?
Écoutez l'animatrice Nathalie Normandeau aborder le sujet vendredi, à l'émission La commission.
«Demain et dimanche, possiblement, il y aura la publication des derniers sondages. Ils vont être très révélateurs: est-ce que la tendance va s'être cristallisée? Est-ce que le Parti québécois va faire une remontée? Est-ce que la CAQ va continuer de descendre, voire même de s'effondrer? Il y a énormément de scénarios devant nous qui sont possibles.»