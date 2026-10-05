 Aller au contenu
Ouverture de La commission

Jour de scrutin au Québec et débat chaud sur le diesel

par 98.5

0:00
15:03

Entendu dans

La commission

le 5 octobre 2026 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Jour de scrutin au Québec et débat chaud sur le diesel
La commission / Cogeco Média

La commission s'ouvre sous le signe de la fébrilité en ce lundi, jour de scrutin électoral au Québec.

Après 39 jours de campagne, on revient sur la tension vécue par les candidats et les chefs de parti, ainsi que sur la réalité souvent brutale du deuil politique qui guette les députés battus.

Écoutez l'ouverture de La commission, lundi midi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Tu passes de quelqu'un qui est dans l'œil du public à quelqu'un qui va devenir invisible pratiquement aux yeux du public. Et j'espère que certains se sont bien préparés à faire face à ce qui les attend ce soir.»

Nathalie Normandeau

Luc Berthold, député conservateur et leader adjoint de l'opposition officielle à la Chambre des communes, détaille la motion d'urgence de son parti visant à supprimer les taxes fédérales sur le diesel, afin d'alléger la facture des consommateurs et des camionneurs.

Est-ce que cette baisse de taxe est nécessaire? 

Les pétrolières vont-elles en profiter pour l'absorber dans leurs prix à la pompe?

Vous aimerez aussi

Un parcours colossal de 470 km pour surmonter le deuil de sa mère
Lagacé le matin
Un parcours colossal de 470 km pour surmonter le deuil de sa mère
0:00
1:31
Ostéopathie et santé: faut-il créer un ordre professionnel au Québec?
L'instinct Marie-Eve
Ostéopathie et santé: faut-il créer un ordre professionnel au Québec?
0:00
9:55
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Portrait de l'électorat: «Il n'y a jamais trop de sondages», dit une experte
Rattrapage
Influencent-ils votre vote?
Portrait de l'électorat: «Il n'y a jamais trop de sondages», dit une experte
Routes du Québec: «On est rendu à faire des choix difficiles»
Rattrapage
Déficit d'entretien de 20 milliards $
Routes du Québec: «On est rendu à faire des choix difficiles»
«Beaucoup de gens ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés»
Rattrapage
Parti nul: donner un option aux insatisfaits
«Beaucoup de gens ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés»
Les bienfaits et précautions pour la santé des boissons chaudes
Rattrapage
Les effets sur l'organisme
Les bienfaits et précautions pour la santé des boissons chaudes
Dernier droit électoral: «Énormément de scénarios sont possibles»
Rattrapage
Édito de Nathalie
Dernier droit électoral: «Énormément de scénarios sont possibles»
Plus de 4000 élèves expulsés en 2026 au Québec: on tire la sonnette d'alarme
Rattrapage
Problèmes de comportement
Plus de 4000 élèves expulsés en 2026 au Québec: on tire la sonnette d'alarme
Débordement dans les refuges: «C'est une affaire de société» -Alexandra Dussault
Rattrapage
Abandons d'animaux
Débordement dans les refuges: «C'est une affaire de société» -Alexandra Dussault
Des mini-carottes 100% québécoises dans nos épiceries
Rattrapage
Alternative aux produits importés
Des mini-carottes 100% québécoises dans nos épiceries
Fin de campagne: les auditeurs partagent leurs doutes et attentes
Rattrapage
Tribune téléphonique
Fin de campagne: les auditeurs partagent leurs doutes et attentes
1,5 M$ aux Îles-de-la-Madeleine: Luc Ferrandez dénonce la surenchère immobilière
Rattrapage
Crise du logement
1,5 M$ aux Îles-de-la-Madeleine: Luc Ferrandez dénonce la surenchère immobilière
Électricité: «Ça m'apparaît une évidence de leur imputer les coûts complets»
Rattrapage
Hydro-Québec et les centres de données
Électricité: «Ça m'apparaît une évidence de leur imputer les coûts complets»
Référendum du PQ: Éric Girard met en garde contre l'incertitude économique
Rattrapage
À quelques jours du scrutin
Référendum du PQ: Éric Girard met en garde contre l'incertitude économique
Mettre à nouveau les CLSC au coeur de la première ligne, est-ce réaliste?
Rattrapage
Système de santé
Mettre à nouveau les CLSC au coeur de la première ligne, est-ce réaliste?
L'utilisation de l'IA en politique et les dérapages de fin de campagne...
Rattrapage
Paul St-Pierre Plamondon comparé à Donald Trump
L'utilisation de l'IA en politique et les dérapages de fin de campagne...