La commission s'ouvre sous le signe de la fébrilité en ce lundi, jour de scrutin électoral au Québec.

Après 39 jours de campagne, on revient sur la tension vécue par les candidats et les chefs de parti, ainsi que sur la réalité souvent brutale du deuil politique qui guette les députés battus.

Écoutez l'ouverture de La commission, lundi midi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.