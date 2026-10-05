La commission s'ouvre sous le signe de la fébrilité en ce lundi, jour de scrutin électoral au Québec.
Après 39 jours de campagne, on revient sur la tension vécue par les candidats et les chefs de parti, ainsi que sur la réalité souvent brutale du deuil politique qui guette les députés battus.
Écoutez l'ouverture de La commission, lundi midi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Tu passes de quelqu'un qui est dans l'œil du public à quelqu'un qui va devenir invisible pratiquement aux yeux du public. Et j'espère que certains se sont bien préparés à faire face à ce qui les attend ce soir.»
Luc Berthold, député conservateur et leader adjoint de l'opposition officielle à la Chambre des communes, détaille la motion d'urgence de son parti visant à supprimer les taxes fédérales sur le diesel, afin d'alléger la facture des consommateurs et des camionneurs.
Est-ce que cette baisse de taxe est nécessaire?
Les pétrolières vont-elles en profiter pour l'absorber dans leurs prix à la pompe?