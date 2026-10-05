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Il faut vraiment 1,2 million $ ?

Retraite: «Les gens pensent avoir besoin de beaucoup plus qu'en réalité»

par 98.5

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12:56

Entendu dans

La commission

le 5 octobre 2026 14:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Retraite: «Les gens pensent avoir besoin de beaucoup plus qu'en réalité»
Seulement 22 % des Québécois ont un plan écrit pour la retraite, ce qui réduit l'anxiété. / Adobe Stock

Combien a-t-on vraiment besoin pour s'assurer d'avoir une retraite confortable?

Le chiffre de 1,2 million de dollars est souvent perçu par les Québécois comme le montant idéal à accumuler pour maintenir un niveau de vie aisé. 

Ce chiffre est-il surestimé?

Écoutez Alexandre Leblond, répondre à la question, lundi après-midi à La commission

La discussion aborde ensuite les méthodes des planificateurs financiers, qui utilisent des hypothèses très conservatrices, afin d'éviter que leurs clients ne survivent à leurs économies.

L'échange met également en lumière l'évolution du mode de vie à la retraite: si les premières années sont généralement consacrées aux loisirs et aux voyages, les dépenses ultérieures se réorientent souvent vers les soins de santé ou l'hébergement en résidence privée. 

«Il y a seulement 22 % des gens qui ont un plan écrit pour la retraite [...] parmi les gens qui ont un plan écrit, il y en a 81 % qui disent: "Moi, là, je suis prêt pour la retraite, ça ne représente pas un stress pour moi."»

Alexandre Leblond

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