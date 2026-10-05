Il faut vraiment 1,2 million $ ?

Combien a-t-on vraiment besoin pour s'assurer d'avoir une retraite confortable?

Le chiffre de 1,2 million de dollars est souvent perçu par les Québécois comme le montant idéal à accumuler pour maintenir un niveau de vie aisé.

Ce chiffre est-il surestimé?

Écoutez Alexandre Leblond, répondre à la question, lundi après-midi à La commission.

La discussion aborde ensuite les méthodes des planificateurs financiers, qui utilisent des hypothèses très conservatrices, afin d'éviter que leurs clients ne survivent à leurs économies.

L'échange met également en lumière l'évolution du mode de vie à la retraite: si les premières années sont généralement consacrées aux loisirs et aux voyages, les dépenses ultérieures se réorientent souvent vers les soins de santé ou l'hébergement en résidence privée.