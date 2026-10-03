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Elle a payé 12 000$ pour se faire retirer l’utérus

Prise en charge de l'endométriose: le problème «c'est vraiment l'accès»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 octobre 2026 09:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Prise en charge de l'endométriose: le problème «c'est vraiment l'accès»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Pendant 30 ans, Marie-Andrée Leclerc a souffert en silence avant de finalement découvrir qu'elle souffrait d'endométriose.

Pour traiter cette condition qui affectait sa qualité de vie, la Québécoise a dépensé 12 000 $ pour se faire retirer l’utérus et des lésions liées à l’adénomyose, une forme d’endométriose. Elle a dû se déplacer au Mexique pour se faire opérer, faute de soins au Québec.

Écoutez Marie-Andrée Leclerc raconter son histoire et discuter de cette maladie inflammatoire qui touche environ une femme sur dix et nuit grandement à la qualité de vie de plusieurs d’entre elles, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«L'endométriose, c'est vraiment une condition très difficile à déceler, puis ça doit être lu par des radiologues spécialisés en endométriose. Au Québec, il y a des équipes spécialisées, mais [le problème] c'est vraiment l'accès.»

Marie-Andrée Leclerc

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