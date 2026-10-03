À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, la course au financement atteint des sommes astronomiques, plus particulièrement du côté républicain.

Cependant, les Super PAC républicains, ces fonds électoraux qui ne sont freinés par aucun plafond financier, se sont retirés de deux causes jugées perdantes : la Géorgie et la Caroline du Nord. L'objectif serait de redistribuer les ressources dans d'autres zones, notamment le Kansas.

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie faire le point sur la situation, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.