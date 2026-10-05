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Déficit d'entretien de 20 milliards $

Routes du Québec: «On est rendu à faire des choix difficiles»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 5 octobre 2026 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Routes du Québec: «On est rendu à faire des choix difficiles»
L’épaisseur des fondations des routes est de 15 à 20 cm au Québec, contre 50 cm au Vermont... / Adobe Stock

C'est un enjeu qualifié de «grand oublié» de la campagne électorale: l'état du réseau routier québécois.

Pour décortiquer les causes de sa dégradation et les pistes d'amélioration, les commissaires reçoivent Alan Carter, professeur et doyen de la recherche à l'École de technologie supérieure (ÉTS).

Écoutez l'analyse de l'expert, lundi midi à La commission

Il explique que le devis rigide encadrant la construction des routes au Québec freine l'innovation et l'utilisation de matériaux plus performants, tout en soulignant la réticence à prendre des risques sur le terrain après les essais en laboratoire. 

La comparaison avec le réseau routier du Vermont permet de mettre en lumière d'importantes différences de conception, notamment l'épaisseur des couches de fondation et d'enrobé, bien supérieures chez nos voisins du Sud. 

«C'est clair qu'on a pris un retard au niveau de l'entretien, fait que là, on est un peu pris avec une situation qui est difficile à gérer, mais on peut choisir des meilleurs matériaux puis des meilleures techniques.»

Alan Carter

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