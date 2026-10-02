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Parti nul: donner un option aux insatisfaits

«Beaucoup de gens ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés»

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Entendu dans

La commission

le 2 octobre 2026 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Beaucoup de gens ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés»
Parmi les 20 partis politiques autorisés au Québec, le Parti nul se présente pour une cinquième élection consécutive avec un objectif clair: rendre visible l'insatisfaction des citoyens qui ne se reconnaissent dans aucune offre politique. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Parmi les 20 partis politiques autorisés au Québec, le Parti nul se présente pour une cinquième élection consécutive avec un objectif clair: rendre visible l'insatisfaction des citoyens qui ne se reconnaissent dans aucune offre politique.

Écoutez Francis Desjardins, candidat dans Anjou-Louis-Riel pour le Parti Nul, présenter sa formation politique, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Je trouve que c'est une option qui est très intéressante actuellement. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés par les partis politiques. Dans les élections, c'est à peu près 36 % d'abstention. C'est un nombre quand même considérable.»

Francis Desjardins

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