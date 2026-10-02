Parti nul: donner un option aux insatisfaits

Parmi les 20 partis politiques autorisés au Québec, le Parti nul se présente pour une cinquième élection consécutive avec un objectif clair: rendre visible l'insatisfaction des citoyens qui ne se reconnaissent dans aucune offre politique.

Écoutez Francis Desjardins, candidat dans Anjou-Louis-Riel pour le Parti Nul, présenter sa formation politique, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.