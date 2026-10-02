Abandons d'animaux

Partout au Québec, les refuges font face à un engorgement critique en raison du nombre massif de chats abandonnés et d'une baisse des adoptions. C'est ce que révèle un article du Journal de Montréal paru jeudi.

Face à leur manque de place, certains refuges sont contraints de refuser des animaux dans leur établissement.

Écoutez Alexandra Dussault, propriétaire du refuge Domaine Animal de Trois-Rivières, faire le point sur le sujet vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.