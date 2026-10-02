Abandons d'animaux

Partout au Québec, les refuges font face à un engorgement critique en raison du nombre massif de chats abandonnés et d'une baisse des adoptions. C'est ce que révèle un article du Journal de Montréal paru jeudi.
Face à leur manque de place, certains refuges sont contraints de refuser des animaux dans leur établissement.
Écoutez Alexandra Dussault, propriétaire du refuge Domaine Animal de Trois-Rivières, faire le point sur le sujet vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est une affaire de société. Ça ne devrait pas reposer seulement sur les refuges indépendants. Évidemment, il y a des municipalités dotées de SPA, qui ont cette mission-là. Mais pour tous ceux qui sont indépendants, qui essaient d'aider, on fait notre possible, puis on demande aux gens de participer avec nous à cette vocation.»