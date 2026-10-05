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«Pourquoi il y a une telle montée des idées de droite?»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 5 octobre 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Pourquoi il y a une telle montée des idées de droite?»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est le jour du scrutin, lundi, une dernière occasion pour Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez de partager leurs humeurs de campagne. 

Les commissaires abordent les questions de la neutralité à respecter le jour du vote, l'évolution des comportements électoraux au Québec, notamment la fin de l'influence conjugale sur le vote individuel et la représentation accrue des femmes à l'Assemblée nationale... 

Le duo se prête aussi au jeu des prédictions électorales. Qui aura raison?

Autres sujet abordés 

  • Les données statistiques marquantes de la campagne;
  • Le rôle du vote stratégique lors des précédents scrutins;
  • L'interprétation manquée de l'hymne national du Canada lors d'un récent match amical de football au Stade Saputo.

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