«Pourquoi il y a une telle montée des idées de droite?»

C'est le jour du scrutin, lundi, une dernière occasion pour Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez de partager leurs humeurs de campagne.

Les commissaires abordent les questions de la neutralité à respecter le jour du vote, l'évolution des comportements électoraux au Québec, notamment la fin de l'influence conjugale sur le vote individuel et la représentation accrue des femmes à l'Assemblée nationale...

Le duo se prête aussi au jeu des prédictions électorales. Qui aura raison?

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