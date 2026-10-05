Influencent-ils votre vote?

Est-ce pertinent d'avoir autant de sondages au cours d'une campagne électorale, comme c'était le cas lors de celle qui prend fin lundi?

Est-ce que les sondages ont une influence sur votre vote?

Écoutez Claire Durand, professeure titulaire au département de sociologie à l'Université de Montréal et spécialiste des sondages, donner son avis, lundi à La commission.