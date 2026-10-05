Influencent-ils votre vote?

Est-ce pertinent d'avoir autant de sondages au cours d'une campagne électorale, comme c'était le cas lors de celle qui prend fin lundi?
Est-ce que les sondages ont une influence sur votre vote?
Écoutez Claire Durand, professeure titulaire au département de sociologie à l'Université de Montréal et spécialiste des sondages, donner son avis, lundi à La commission.
«Ce à quoi servent les sondages, c'est à informer la population [...] Si vous voulez savoir ce que l'ensemble du Québec pense, où ça s'en va, ça peut vous amener soit à vous conforter dans vos opinions, soit à les remettre en cause.»