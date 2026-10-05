Au Brésil, le premier tour de l'élection présidentielle a créé la surprise avec l'avance inattendue de Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, devançant le président sortant Lula da Silva.

Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine qui analyse les enjeux de ce duel serré qui oppose deux visions diamétralement opposées dans la 10e économie mondiale, lundi, à Lagacé le matin.