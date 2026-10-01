Tuée par le ICE

La famille de Renee Good, assassinée par un agent de la police de l'immigration (ICE) au Minnesota le 7 janvier, poursuit le gouvernement américain.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin aborder le sujet jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
Les sujets abordés:
- L’administration Trump est visée pour usage excessif de la force et la violation des droits civils dans la mort de Renee Good;
- Les propos polémiques du secrétaire à la guerre et ses initiatives religieuses au Pentagone;
- Le débat sur la peine de mort est relancé par l’exécution ratée de Christa Pike au Tennessee.