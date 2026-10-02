Les effets sur l'organisme

Consommées quotidiennement par des millions de personnes, les boissons chaudes suscitent un intérêt croissant quant à leurs effets sur l'organisme.

Bien que le café et le thé regorgent d'antioxydants et de molécules bioactives aux effets protecteurs contre certaines maladies chroniques, la température de consommation demeure un facteur déterminant pour prévenir les risques de lésions digestives.

Écoutez la docteure en nutrition, Isabelle Huot, aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle prévient qu'une température supérieure à 65 °C peut endommager la muqueuse œsophagienne et rappelle également que la demi-vie de la caféine est d'environ cinq heures, ce qui signifie qu'une consommation tardive en après-midi peut altérer la qualité du sommeil profond.

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