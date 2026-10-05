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Facture insupportable pour les camionneurs

Envolée du prix du diesel: «Ça vient complètement chambarder notre économie»

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Entendu dans

La commission

le 5 octobre 2026 13:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Envolée du prix du diesel: «Ça vient complètement chambarder notre économie»
Le prix du diesel a atteint un prix record aux États-Unis soit 6,53$ le gallon. / AP Photo/Jae C. Hong

La flambée des prix du diesel atteint des sommets dramatiques aux États-Unis, asphyxiant financièrement les camionneurs indépendants longue distance.

Avec des tarifs frôlant des sommets historiques, le coût du carburant gagne une part disproportionnée des revenus des transporteurs, forçant plusieurs d'entre eux à songer à abandonner leur métier.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.

Dans un article du Wall Street Journal, des camionneurs témoignent de la détérioration rapide de leurs conditions financières, soulignant qu'il ne reste pratiquement plus rien dans leurs poches.

La situation s'avère si critique que certains chauffeurs en réduisent l'entretien de leur véhicule ou renoncent même à des dépenses de base, comme le lavage de leur camion.

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