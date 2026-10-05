En ce jour de scrutin à travers le Québec, on salue le travail indispensable des milliers de travailleurs d'élections qui veillent au bon déroulement du vote.

Alors que 908 candidats sont dans la course à l'échelle de la province, Élection Québec rappelle certaines consignes claires, dont l'interdiction de photographier son bulletin de vote dans l'isoloir sous peine d'amende et l'obligation d'utiliser le crayon plomb fourni sur place pour que le vote soit valide.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.