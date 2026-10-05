4200 km sur les routes de la province

Au terme d'une tournée de six semaines et de 4200 kilomètres à travers le Québec en pleine campagne électorale, les citoyens expriment une grande déception face à la détérioration de la qualité des services publics — santé, éducation, réseau routier — qui peinent à répondre aux besoins malgré l'augmentation de la taille de l'appareil d'État.

C'est du moins ce qu'a observé Maxime Bergeron, chroniqueur à La Presse, pendant son périple.

Écoutez son compte rendu, lundi, à Lagacé le matin.

L'enquête met aussi en lumière l'essor dynamique de plusieurs villes moyennes, le nouveau visage régionalisé de l'itinérance ainsi que le besoin criant de main-d'œuvre étrangère pour soutenir les entreprises et les universités de région.