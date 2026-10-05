Et si on misait sur les compétences?

Incite-t-on à tort les jeunes à choisir leur métier uniquement en fonction de leur passion?

Dans un texte d'opinion remarqué, Dominic Gagnon remet en question cette idée reçue, affirmant que miser sur la passion plutôt que sur les compétences réelles et le réalisme financier peut s'avérer un piège.

Écoutez l'entrepreneur et auteur aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, la passion n'égale pas la compétence, et c'est en devenant bon dans ce que l'on fait que la véritable passion et la reconnaissance finissent par se développer.