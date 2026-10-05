Vers un gouvernement minoritaire et morcelé?

Lundi, jour du vote au Québec, c'est l'heure du bilan d'une campagne mouvementée.

Abondance de sondages qui font tourner les têtes, la politisation de la scène provinciale par des figures fédérales... les jeux semblent extrêmement serrés, avec le paysage politique qui s'avère plus morcelé que jamais.

À quoi doit-on s'attendre pour après le comptage des votes?

Écoutez la chronique d'opinion de Stéphane Gendron, lundi matin à L'instinct Marie-Eve.