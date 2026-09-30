Sport amateur

Un article du Soleil a récemment mis en lumière le risque accru de malaise cardiaque lors de la pratique du hockey chez les hommes de plus de 40 ans.

Avec des cas de plus en plus fréquents, quelles sont les mesures à prendre pour se protéger ?

Écoutez le docteur Gilles Goulet, cardiologue et instigateur de la plateforme de vulgarisation de la cardiologie iCardio.ca, donner ses conseils, mercredi, à l’émission L’instinct Marie-Eve.

Selon lui, les joueurs doivent examiner leurs facteurs de risque et s'assurer de repérer les défibrillateurs les plus proches avant de reprendre un sport de haute intensité.