Pression de performance excessive

Selon un récent sondage commandé par Hockey Québec, deux personnes sur trois n'ont pas confiance en la capacité de l'organisation à moderniser son système de développement.

De plus, 75% des répondants jugent les coûts de pratique trop élevés et les deux tiers estiment que la pression de performance est excessive.

Écoutez le chroniqueur sportif et animateur, Jean-François Baril, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.