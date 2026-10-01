Pression de performance excessive

Selon un récent sondage commandé par Hockey Québec, deux personnes sur trois n'ont pas confiance en la capacité de l'organisation à moderniser son système de développement.
De plus, 75% des répondants jugent les coûts de pratique trop élevés et les deux tiers estiment que la pression de performance est excessive.
Écoutez le chroniqueur sportif et animateur, Jean-François Baril, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
«Pour moi, le problème majeur, c'est la mentalité qu'on a au Québec. Dès le tout jeune âge, ce qu'on veut, c'est que notre enfant gagne, qu'il compte des buts [...] alors que ça devrait être les habiletés.»
Il plaide pour une révision complète des priorités, afin de favoriser le plaisir et le développement des compétences individuelles, plutôt que la quête précoce de victoires et la surspécialisation.