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Pression de performance excessive

Hockey mineur au Québec: «On a tout faux» -Jean-François Baril

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 1 octobre 2026 11:32

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Hockey mineur au Québec: «On a tout faux» -Jean-François Baril
Jean-François Baril / Cogeco Média

Selon un récent sondage commandé par Hockey Québec, deux personnes sur trois n'ont pas confiance en la capacité de l'organisation à moderniser son système de développement.

De plus, 75% des répondants jugent les coûts de pratique trop élevés et les deux tiers estiment que la pression de performance est excessive.

Écoutez le chroniqueur sportif et animateur, Jean-François Baril, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«Pour moi, le problème majeur, c'est la mentalité qu'on a au Québec. Dès le tout jeune âge, ce qu'on veut, c'est que notre enfant gagne, qu'il compte des buts [...] alors que ça devrait être les habiletés.»

Jean-François Baril

Il plaide pour une révision complète des priorités, afin de favoriser le plaisir et le développement des compétences individuelles, plutôt que la quête précoce de victoires et la surspécialisation.

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