Sécurité des soins musculosquelettiques

Les ostéopathes font des miracles pour bien des douleurs, mais saviez-vous que leurs manipulations comportent parfois d'importants risques?

À la suite de deux récents décès attribués à des dissections d'artères cervicales, la question de la sécurité et de la réglementation de la pratique est plus brûlante que jamais.

Marie-Eve Tremblay s'entretient avec le Dr Benoît Heppell, médecin de famille, pour démystifier les dangers réels et comprendre pourquoi l'encadrement professionnel permettrait de mieux intégrer l'ostéopathie à notre système de santé.

Écoutez leur discussion à ce sujet, lundi à L'instinct Marie-Eve.