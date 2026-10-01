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Itinérance, la santé mentale et justice sociale

La télévision est de plus en plus ancrée dans nos enjeux sociaux

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 1 octobre 2026 12:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La télévision est de plus en plus ancrée dans nos enjeux sociaux
La télévision est de plus en plus ancrée dans nos enjeux sociaux. / Adobe Stock

L'itinérance, la santé mentale, la justice sociale et les drames familiaux occupent une place de plus en plus centrale dans la fiction québécoise à la télévision.

Des productions récentes comme Sur le fil, Empathie ou Veille sur moi témoignent de ce virage où les intrigues s'inspirent directement des réalités sociétales complexes, s'éloignant des téléromans traditionnels axés sur le quotidien.

Écoutez le chroniqueur télévision au quotidien Le Soleil, Richard Therrien, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«C'est le rôle de la télévision de faire ça, surtout de la télévision publique [...] la télé a le pouvoir de nous faire voir des choses qu'on ne veut pas voir.»

Richard Therrien

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