Itinérance, la santé mentale et justice sociale

L'itinérance, la santé mentale, la justice sociale et les drames familiaux occupent une place de plus en plus centrale dans la fiction québécoise à la télévision.

Des productions récentes comme Sur le fil, Empathie ou Veille sur moi témoignent de ce virage où les intrigues s'inspirent directement des réalités sociétales complexes, s'éloignant des téléromans traditionnels axés sur le quotidien.

Écoutez le chroniqueur télévision au quotidien Le Soleil, Richard Therrien, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.