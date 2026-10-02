Ils se jettent délibérément devant des véhicules

Un nouveau défi extrêmement dangereux nommé «la route fantôme» a fait surface sur les réseaux sociaux, où des enfants et des adolescents se jettent délibérément devant des véhicules en mouvement les yeux fermés.
De nombreux automobilistes et témoins à travers le Québec rapportent avoir été frôlés par ce phénomène d'une imprudence rare.
Écoutez la coach familiale, fondatrice de SOS Nancy, Nancy Doyon, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
«Le cerveau des enfants et des adolescents est en pleine maturation et leur capacité à bien évaluer les risques n'est pas tout à fait bien installée.»
Elle souligne l'importance pour les parents d'aborder le sujet à froid pour désamorcer la quête de validation et d'adrénaline chez les jeunes.