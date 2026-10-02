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Ils se jettent délibérément devant des véhicules

«Le défi de la route fantôme»: un jeu dangereux qui inquiète sur TikTok

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 2 octobre 2026 10:31

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nancy Doyon
Nancy Doyon
«Le défi de la route fantôme»: un jeu dangereux qui inquiète sur TikTok
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un nouveau défi extrêmement dangereux nommé «la route fantôme» a fait surface sur les réseaux sociaux, où des enfants et des adolescents se jettent délibérément devant des véhicules en mouvement les yeux fermés.

De nombreux automobilistes et témoins à travers le Québec rapportent avoir été frôlés par ce phénomène d'une imprudence rare.

Écoutez la coach familiale, fondatrice de SOS Nancy, Nancy Doyon, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«Le cerveau des enfants et des adolescents est en pleine maturation et leur capacité à bien évaluer les risques n'est pas tout à fait bien installée.»

Nancy Doyon

Elle souligne l'importance pour les parents d'aborder le sujet à froid pour désamorcer la quête de validation et d'adrénaline chez les jeunes.

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