Ils se jettent délibérément devant des véhicules

Un nouveau défi extrêmement dangereux nommé «la route fantôme» a fait surface sur les réseaux sociaux, où des enfants et des adolescents se jettent délibérément devant des véhicules en mouvement les yeux fermés.

De nombreux automobilistes et témoins à travers le Québec rapportent avoir été frôlés par ce phénomène d'une imprudence rare.

Écoutez la coach familiale, fondatrice de SOS Nancy, Nancy Doyon, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.